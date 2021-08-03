В НАБУ требуют передать им Чауса: намекают на причастность СБУ к преступлению

В офисе генпрокурора заявили, что пытаются найти взаимопонимание между НАБУ и СБУ. Фото: Андрей Цаплиенко

Национальное антикоррупционное бюро призывает доставить экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса для избрания меры пресечения 4 августа.

Служба безопасности Украины превышает полномочия, заявили в НАБУ.

"Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении подозреваемого в получении неправомерной выгоды является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и содержит признаки преступления в виде превышения служебных полномочий. Меры безопасности лица, находящегося в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуют следователи СБУ, никоим образом не могут стать основанием для укрытия его от уголовного судопроизводства и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 2 августа в связи с тем, что СБУ не обеспечило явку экс-судьи в НАБУ, бюро направило повторное требование с повестками о вызове подозреваемого", - говорится в сообщении.

В случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. При этом СБУ прячет подозреваемого, утверждают в НАБУ.

В офисе генпрокурора заявили, что пытаются найти взаимопонимание между НАБУ и СБУ.

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30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить экс-судью детективы НАБУ. В августе 2016-го Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Детективы НАБУ объявили судью в розыск. В марте 2017 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Затем Чаус исчез. В апреле 2021-го его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.