В монобольшинстве заговорили о выходе одной из "слуг"

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер проголосовала против законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.
Об этом сообщил глава президентской партии, нардеп Александр Корниенко в кулуарах в четверг.
"Я видел комментарии Людмилы, что она якобы готова из фракции выходить. Ну, это для нас какая-то новая информация.
Она мажоритарник, может безболезненно выйти из фракции. Но мне кажется, люди в Шевченковском районе голосовали не за внефракционную Людмилу Буймистер. А все-таки за представителя "Слуги народа", - заявил Корниенко.
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По словам депутата, речь идет о политической ответственности.
"Одно дело, когда мы исключаем из фракции за какие-то позорные действия, как господина Юрченко. А другое дело, когда выходим из фракции - уже какой-то политический процесс", - сказал Корниенко.
"Всех, кто идет, мы отпускаем с миром. У нас нет никаких обязательств, как в мафиозных кругах: вход - гривна, выход - сто. У нас свободная касса, свободные двери", - заявил нардеп.
23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". За проголосовали 279 депутатов.
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