В монобольшинстве заговорили о выходе одной из "слуг"

Депутат единственная во фракции "Слуга народа" нажала кнопку "против" законопроекта Зеленского.

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер проголосовала против законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.

Об этом сообщил глава президентской партии, нардеп Александр Корниенко в кулуарах в четверг.

"Я видел комментарии Людмилы, что она якобы готова из фракции выходить. Ну, это для нас какая-то новая информация.

Она мажоритарник, может безболезненно выйти из фракции. Но мне кажется, люди в Шевченковском районе голосовали не за внефракционную Людмилу Буймистер. А все-таки за представителя "Слуги народа", - заявил Корниенко.

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По словам депутата, речь идет о политической ответственности.

"Одно дело, когда мы исключаем из фракции за какие-то позорные действия, как господина Юрченко. А другое дело, когда выходим из фракции - уже какой-то политический процесс", - сказал Корниенко.

"Всех, кто идет, мы отпускаем с миром. У нас нет никаких обязательств, как в мафиозных кругах: вход - гривна, выход - сто. У нас свободная касса, свободные двери", - заявил нардеп.

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". За проголосовали 279 депутатов.