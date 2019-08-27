В монобильшинстве прокомментировали переход на контрактную армию

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин", — Коваленко. ФОТО: Макс Левин/LB.ua

В "Слуге народа" не собираются переходить исключительно на контрактную армию, то есть отказываться от призыва.

Об этом в интервью LB.ua рассказала будущая депутат Анна Коваленко.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе". Готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системе мобилизации и общественного резерва", - сказала она.

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Весенний призыв в Украине проходил с 1 апреля по 30 июня. В армию должны были призвать более 18 тыс. граждан.