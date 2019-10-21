В Минкульте задумались над финансированием хора Веревки

"Если надо той шароварщине украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда или нет?" Facebook-страница хора

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк поставила гипотетический вопрос - что будет, если Хор им. Веревки прекратят финансировать из государственного бюджета. Вместо этого - деньги пойдут другим коллективам.

Об этом она написала в Facebook.

"Если государство развернется с финансовой поддержкой" к истокам "(нематериального культурного наследия, так сказать) - до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправцы, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как #хорверьовкы, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие.

Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан кричать об уничтожении "национальной" культуры? ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хора Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"

Еще одним ее вопросом стало - надо ли поддерживать ранее созданное государством, если оно нуждается в "дыхательном аппарате и капельнице" за бюджетные средства.

"Если нада та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда или нет?"

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горіла сосна, палала". Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны. А олигарху Игорю Коломойскому номер очень понравился.