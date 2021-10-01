В Кривом Роге "слуги" работают в интересах бизнеса и вопреки задачам Зеленского - активист

Соучредитель волонтерского проекта СтопТерор Семен Кабакаев: "Нет никаких свидетельств того, что Криворучкина делает что-то в пользу города". Фото: Pixabay

Криворожское "нардеп-трио" Юрий Корявченков, Елена Криворучкина и Владимир Захарченко играет в интересах миллионеров, а экология города ухудшается.

Об этом в своем блоге на пишет председатель общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине", соучредитель и координатор волонтерского проекта СтопТерор Семен Кабакаев, передают "Українські новини".

"Зеленский еще два года назад посетил Кривой Рог и отметил, что приоритетом Минэкологии должно быть решение экологических проблем города. Но где там. С тех пор никаких улучшений для горожан не произошло. Более того, сейчас речь идет о коллапсе, эко беде и углублении ситуации с ужасным качеством воздуха и воды в Кривом Роге", - отметил активист.

По его словам, проблемами города должны заниматься народные депутаты мажоритарщики, которых горожане избрали на выборах. Такими депутатами после выборов в 2019 году стали в прошлом актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, знаток по химии и биологии Елена Криворучкина и экс-милиционер Владимир Захарченко.

"Но, как стало известно, эти персоналии, получив мандаты, вовсе не спешат помогать Кривому Рогу. В чем преуспели упомянутые народные избранники, так это в скандалах", - пишет Кабакаев.

Он отметил, что в своих предвыборных обещаниях нардепка Криворучкина говорила о "решении экологических проблем Кривого Рога".

"В городе рассказывают, что нет никаких свидетельств того, что Криворучкина делает что-то в пользу города. Однако есть достоверные данные о связи нардепки с известными миллионерами региона - агробароном Александром Фастовцем и металлургом Валерием Гресько", - говорится в блоге активиста.

Как объясняет Кабакаев, Криворучкина ездит вовсе не на Рено Логан, указанном в декларации, а на Volkswagen Touareg, который она якобы приобрела в автосалоне своего близкого друга Валерия Гресько.

"Но в декларации этого авто нет. Возникают сомнения, действительно ли Елена Криворучкина работает на интересы горожан, потому что похоже на то, что она защищает интересы толстосумов, забыв о своих предвыборных обещаниях", - говорит автор блога.

"Три мажоритарных товарища-депутата "Слуги народа" за время своей каденции (еще не закончилась) показывают все признаки работы "на дядю", помогают бизнесменам, выступают в роли их личных опекунов и "ангелов-хранителей". А что же Кривому Рогу достается от выбранных городом слуг народных? Нулевое решение проблемных вопросов, игнор экологической катастрофы", - резюмирует Кабакаев.

Напомним, ранее журналисты Кривого Рога опубликовали расследование, где указали на связи трех депутатов "Слуги народа" с бизнесменами - в прошлом выходцами из "Партии регионов" / "Оппоблока".