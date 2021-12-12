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воскресенье, 12 декабря 2021 13:20

В Кремле рассказали, когда может пройти очная встреча Путина и Байдена

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В Кремле рассказали, когда может пройти очная встреча Путина и Байдена
Дмитрий Песков считает, что про очную встречу говорить рано. Фото: Reuters

В Кремле прокомментировали, когда может пройти очная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", — сказал представитель Кремля.

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Также он добавил, что особой радости после переговоров президентов не было, так как ситуация серьезная и требует внимания.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В частности, политики обсуждали ситуацию с российскими военными на границе с Украиной.

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Дата
12
декабря

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