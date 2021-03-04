В Конституционном суде поссорились за кресло

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 279
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 2268
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 486
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1261
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1494
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
4
3
4
13
14
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Видео
Все видео
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 234
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 900
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 603
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1872
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 990
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 12:13

В Конституционном суде поссорились за кресло

  Комментировать
В Конституционном суде поссорились за кресло
На период отстранения Тупицкого на заседаниях председательствует его заместитель Головатый. Фото: sud.ua

В Конституционном суде возникли распри. Заместитель председателя КС Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого.

Это произошло в четверг во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", сообщает "Укрінформ"

Состоялась перепалка между Головатым и судьей Александром Литвиновым.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - Головатый.

"Займите тогда свое место", - Литвинов.

Головатый не ответил.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

На период отстранения председателя КС Тупицкого на заседаниях Большой Палаты суда председательствует его заместитель Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко

В декабре прошлого года Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи.

Управление государственной охраны не пустило Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет.

ГБР заявило о сообщении председателю КС подозрения. Секретариат КС фактически превратился в юридическую фирму его председателя, заявили в бюро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Конституционном суде поссорились за кресло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 18081
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 11007
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 9747
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 9000
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов Просмотров: 6948
Политика
Дочь Киви пошла работать в горсовет
Дочь Киви пошла работать в горсовет Просмотров: 171
Financial Times написало о Зеленском и систему кучки олигархов
Financial Times написало о Зеленском и систему кучки олигархов Просмотров: 288
Минздрав засекретил данные о ценах на Covid-вакцину
Минздрав засекретил данные о ценах на Covid-вакцину 1 Просмотров: 225
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
 1 Просмотров: 135
Украли фонарик и конфеты: глава САП рассказал о нападении на его авто
Украли фонарик и конфеты: глава САП рассказал о нападении на его авто Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Зеленский может создать новую партию
Голосов: 5979
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть