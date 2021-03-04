В Конституционном суде поссорились за кресло

На период отстранения Тупицкого на заседаниях председательствует его заместитель Головатый. Фото: sud.ua

В Конституционном суде возникли распри. Заместитель председателя КС Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого.

Это произошло в четверг во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", сообщает "Укрінформ"

Состоялась перепалка между Головатым и судьей Александром Литвиновым.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - Головатый.

"Займите тогда свое место", - Литвинов.

Головатый не ответил.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

На период отстранения председателя КС Тупицкого на заседаниях Большой Палаты суда председательствует его заместитель Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.

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В декабре прошлого года Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи. Управление государственной охраны не пустило Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет. ГБР заявило о сообщении председателю КС подозрения. Секретариат КС фактически превратился в юридическую фирму его председателя, заявили в бюро.