Охрана не пускает Тупицкого на работу в КСУ

Тупицкого не пускают в здание суда и рабочий кабинет председателя КСУ. Фото: Reuters

По требованию ГБР работники Управления государственной охраны не допускают Александра Тупицкого к зданию суда и рабочего кабинета председателя КСУ.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ в Facebook.

"Несовершение административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всей институции", - говорится в сообщении.

Тупицкий назвал это "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного суда".

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29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи Александра Тупицкого. 5 января КСУ провел закрытое заседание по решению президента. 24 декабря Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не явился.