В Кабмине появится новый вице-премьер

В правительстве произойдут кадровые изменения, говорит премьер.

Премьер-министр Алексей Гончарук проанонсировал кадровые изменения в Кабинете министров. Об этом сказал в эфире телеканала "Україна 24".

"Кадровые изменения будут. Одну я уже подписал и передал в парламент. Министра развития громад, человека на этой позиции заменят.

И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию громад. Почему? Потому что децентрализация в этом году - это приоритет.

Мы должны по всей стране создать дееспособные громады, осенью обеспечить в новых громадах проведение местных выборов, а для этого должна быть координация на самом высоком уровне", - сказал Гончарук.

На вопрос, уточняющий, следует ли ожидать других изменений в составе правительства, премьер ответил так: "Конечно, мы их готовим, а парламент решит".

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