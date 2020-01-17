Профильный комитет Рады одобрил отставку Бабак и назначение Шмыгаля

Место главы Министерства развития общин и территорий Украины может занять председатель Ивано-Франковской ОГА

Парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал отставку Алены Бабак с должности руководительницы Минрегиона.

За это проголосовал 21 член комитета, 4 воздержались.

"Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять в целом проект постановления об увольнении Бабак Алены Валерьевны с должности министра развития общин и территорий Украины", — отметил председатель комитета Андрей Клочко.

Представление премьер-министра об увольнении Алены Бабак с должности поступило в Верховную Раду 16 января в связи с ее заявлением по собственному желанию.

Также во время заседания комитет поддержал назначение на должность вице-премьер-министра председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля. За это проголосовали 22 народных депутата, 4 воздержались.

Председатель комитета Андрей Клочко сообщил, что Комитет будет рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать в целом также и проект постановления о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины — министром развития общин и территорий.

Денису Шмыгалю 44 года. Родился во Львове. Окончил Львовскую политехнику по специальности инженер-экономист. В 2000-х занимался бизнесом. Работал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской облгосадминистрации (2009-2011), заместителем областного управления Фискальной службы, вице-президентом компании "Львовхолод" (с 2014). С 1 августа 2019 возглавлял Ивано-Франковске областную государственную администрацию.