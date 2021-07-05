В городах переименовывают улицы, названные именем российской оккупантки

Терешкова - член партии Путина, поддерживает оккупацию Крыма. Фото: Reuters

В городе Радивилов в Ровенской области переименовали улицу и переулок, названные именем российской депутата, космонавта Валентины Терешковой, которая поддерживает оккупацию Крыма.

Решение приняли единогласно, сообщает LB.ua.

Улица Терешковой теперь называется Кленовой, экс-переулок Терешковой тоже назвали Кленовым.

"Украинские города не должны иметь улиц, названных в честь поклонницы Путина, поддержавшей аннексию Крыма. Поэтому я и голосовал за переименование", - рассказал депутат Михаил Стрык.

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Перед этим 22 июня депутаты Збаражского городского совета в Тернопольской области переименовали единственную в области улицу Терешковой.

Терешкова – член партии президента РФ Путина "Единая Россия", поддерживает агрессию РФ против Украины, находится в базе сайта "Миротворець".

Улицы с ее именем подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева до сих пор есть переулок, названный именем Терешковой. На территории Украины, где нет российской оккупации, 230 улиц носят имена Терешковой. Больше всего в Хмельницкой области - 37, Винницкой - 35, Одесской - 30 и Черновицкой - 23. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.