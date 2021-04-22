8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма

Терешкова - соратница Путина, поддерживает российскую агрессию против Украины. Фото: Reuters

В Дарницком районе Киева до сих пор есть переулок, названный именем космонавта Валентины Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма в Госдуме РФ.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в ответе на запрос, пишет LB.ua

Общественное обсуждение за переименование переулка Терешковой в переулок Христины Алчевской проходило в 2020 году, но на сегодня его не переименовали. При обсуждении большинство пользователей проголосовало за переименование.

Христина Алчевская – педагог, выдающийся деятель украинского национального возрождения.

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Терешкова – член партии Владимира Путина "Единая Россия", поддерживает агрессию РФ против Украины, находится в базе сайта "Миротворець"

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Терешкова в 1970-1990 гг. была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

До 2016 года в Киеве была еще одна улица Терешковой, но ее переименовали в Святищенскую.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.