В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина

В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Валентины Терешковой - российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма. Об этом сообщило издание LB.ua

"2014 год. Оккупанты блокируют украинские военные части. 27 февраля совместно с другими депутатами прибывает в Крым депутат Думы России Валентина Терешкова для "общения с жителями". Также она голосовала 1.03.2014 года за разрешение ввода российских войск на территорию Украины", - напоминает журналист Александр Рудоманов.

На территории Украины, где нет российской оккупации, 230 улиц с именем Терешковой.

Больше всего в Хмельницкой области - 37, Винницкой - 35, Одесской - 30 и Черновицкой - 23.

В трех областях улиц нет - в Днепропетровской, Луганской и Запорожской.

Если посмотреть по населенным пунктам, то улица или переулок Терешковой есть в 30 городах, 22 поселках городского типа, 5 поселках и в 173 селах.

На временно оккупированных Россией территориях находится 48 улиц и переулков: 13 - в Луганской обл, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму.

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"Возможно ли, чтобы в честь оккупантов были названы улицы? Чтобы на восьмом году войны улици носили имена тех, кто непосредственно причастен к аннексии Крыма?", - спрашивает журналист.

Терешкова – член партии Владимира Путина "Единая Россия", поддерживает агрессию РФ против Украины, находится в базе сайта "Миротворець"

Улицы с ее именем подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Терешкова в 1970-1990 гг. была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева до сих пор есть переулок, названный именем Терешковой. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014 году российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.