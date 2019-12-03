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вторник, 03 декабря 2019 17:24

В Европе задержали экс-нардепа Онищенко

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Автор: Евгений Хурсин/Facebook
  Онищенко бежал из Украины в 2016-м
Онищенко бежал из Украины в 2016-м

В Германии задержали народного депутата 8-го созыва Александра Онищенко.

Он находится под стражей, сообщает "Схемы", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Задержание состоялось 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Украинские правоохранители просили о дальнейшей экстрадиции политика. Этот вопрос решит немецкий суд.

Адвокат Олег Ищенко заявил, что не готов комментировать информацию о задержании его клиента.

Информацию о задержании Онищенко подтвердили в САП, пишет "Интерфакс-Украина".

"Онищенко задержан в Германии. Решается вопрос его экстрадиции", - сказали в пресс-службе САП.

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Александр Онищенко уехал за границу в 2016 году. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн.

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Дата
03
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