В ЕС отреагировали на возможное признание Россией ЛДНР

Признание Россией террористических организаций ЛНР и ДНР независимыми государствами будет иметь последствия.
Об этом сказал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
"В случае официального оформления ЛДНР возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал он в Twitter.
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В украинском правительстве ранее сообщили, что признание Москвой ЛДНР означает автоматический выход из Минских договоренностей.
Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ЛДНР. За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против – 16. Решение Думы не означает признание ЛДНР. Это должно быть принято Путиным.
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