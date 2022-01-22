В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста

После своей речи президент Владимир Зеленский присоединился к 9-километровой живой цепи. Фото: ukrinform

В День Соборности президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины и заверил, что с ними как можно скорее будет провозглашен новый Акт соединения.

Об этом глава государства заявил на церемонии открытия первой очереди крупнейшего в Украине вантового моста через Днепр в Запорожье, сообщает "Укринформ".

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"Дорогие украинцы! Дорогие крымчане и украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины! Более ста лет назад был провозглашен Акт воссоединения, воссоединившиеся веками оторванные друг от друга части единой Украины.

Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины достаточно долго – восемь лет. Но для нас это время – как столетие. И я знаю, что мы точно будем вместе. Уверен – не через века, а как можно скорее. В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт соединения и будем отмечать это ежегодно", – подчеркнул Зеленский.

В Украине открыли первую очередь самого большого в Украине вантового моста через Днепр в Запорожье. Фото: ukrinform

По случаю Дня Соборности около двух тысяч человек образовали 9-километровую живую цепь, к которой после своей речи присоединился и президент Зеленский.

22 января в Украине ежегодно отмечается День Соборности. В этот день в 1919 году состоялось провозглашение Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Вантовый мост через Днепр в Запорожье возводят в рамках национальной программы "Большая стройка". Он самый высокий в Украине: высота пилонов, которые держат мост, – 166 метров. Мост будет соединять два берега Днепра.