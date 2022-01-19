Цепь соборности: как это было. Самое интересное в журнале "Країна"

"Хаос нарастает. Год будет тяжелее. чем 2021-й. Хотелось бы, чтобы не был трагическим. Если рванет - будет не как в 2014-м. И Адольф Путин будет вести себя по-другому, и народ наш - тоже. Может случиться то, что любили большевики - бунт холодильников, батарей и желудков. Этого боюсь. Система максимально идет в разнос, - говорит в интервью журналу "Країна" журналист и музыкант Роман Чайка.

– Перед нами стоят три главных вызова. Первый – удержать Украину в нынешних границах. Второй – удержать линию фронта. Окопная война изнурительная. Но уступать в ней нельзя. Третий – удержать систему от обвала в белорусско-российский тоталитаризм. Власть мечтает об этом сценарии. Хочет сделать тупое кино, в котором нам отведена роль массовки".

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