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среда, 12 августа 2020 14:25

"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева

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Кандидат в мэры Андрей Пальчевский в центре Киева приставал к людям и вел себя агрессивно, очевидцы предположили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал волонтер и блогер Роман Синицын, сообщает "Апостроф".

По его словам, инцидент произошел на одной из летних площадок на Ярославском валу.

По словам волонтера, Пальчевский проходил мимо, вел себя дерзко и лез к людям. На замечания со стороны прохожих кандидат реагировал агрессивно и допускал нетолерантные высказывания по отношению к ним.

"Поражение Пальчевского. Стоит здесь добавить контекст, потому что люди смотрят, и думают, что какие-то хулиганы дедушку обидели. Дело было так. Мы сидели на Ярвалу, общались. Мимо шел нарыть гражданин, похожий на Пальчевского. Гражданин вел себя немного дерзко и лез к людям. Мы сделали ему замечание, добавив известный тезис, что он рсня. Гражданин решил вступить в дискуссию и приполз за наш столик. Назвал меня свиньей, присутствующих понаехавшими, и хотел устроить драку. Тогда мы попросили понятном для гражданина языке исчезнуть. Он послушался и исчез. К сожалению, видео включили уже на финальной стадии переговоров", — написал волонтер Синицын.

 

За 11 часов с момента публикации пост Романа Синицына собрал 2,5 тысячи реакций и больше сотни комментариев.

Пользователи отреагировали с юмором и вспомнили факты из биографии кандидата, связанные с Россией.

 
 
 
Апостроф
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