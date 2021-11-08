Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today

Фильм выложили в сеть 24 августа.

Третий президент Виктор Ющенко снялся в фильме "Украина – вечное настоящее", который показывает российский пропагандистский телеканал Russia Today.

Об этом сообщил "Детектор медіа"

В фильме также снялись экс-премьер Валерий Пустовойтенко, бывший спикер Александр Мороз, бывшие "регионалы" Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, кандидат в нардепы от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года Виктор Суслов и прокремлевский блогер Анатолий Шарий.

Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", Деркач - о "контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.

Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос. Она – жена Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа. Джордж Пападопулос был признан виновным в том, что лгал ФБР в вопросе связей и контактов Трампа с представителями России.

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Создал фильм продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок.

Это уже четвертый фильм, к созданию которого он причастен и продвигает пророссийские нарративы. Первым был "Бойня на Майдане", затем "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах — об Украине — в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.

Лента продвигалась с помощью типичных одинаковых статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей, в частности о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов". В сеть фильм выложили 24 августа.

В августе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно нардепа Деркача, Игоря Гужвы, который контролирует сайт "Страна.ua", Шария. В январе США ввели индивидуальные ограничения, в частности, против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.