Ющенко отправил в отставку Тимошенко и уволил Порошенко

Закулисные интриги начали передаваться на основу государственной политики, объяснил увольнение Тимошенко и Порошенко третий президент. Фото: zn.ua

15 лет назад, 5 сентября 2015-го третий президент Виктор Ющенко отправил в отставку правительство во главе с премьером Юлией Тимошенко.

Также Ющенко уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко, председателя СБУ Александра Турчинова, президента Национальной телекомпании Тараса Стецькива и председателя Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского.

После Оранжевой революции Тимошенко проработала в должности премьер-министра 7 месяцев.

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"Эти люди вели мою избирательную кампанию, кто-то пришел ко мне в 2002 году, кто-то за несколько месяцев до завершения кампании или во время нее. Для меня это люди неординарные, это мои друзья, и откровенно скажу, о многих вещах будет говорить тяжело.

Я знал, что между этими людьми существуют определенные недоразумения.

С каждым днем я все больше и больше становился свидетелем того, как между институтами идут сначала противостояния, потом серьезные конфликты. Затем взаимные закулисные интриги, что начало передаваться уже на основу государственной политики.

Каждый день пришлось вмешиваться в конфликты, возникающие между СНБО и правительством, госсекретарем и СНБО, правительством и Верховной Радой. Эти конфликты уже стали повесткой дня работы власти.

Мы стали свидетелями того, как во власти появилось много новых лиц, но произошел парадокс - лицо власти не изменилось. Страну снова обвиняют в коррупции, в том, что нет публичных процессов в экономике, в том числе приватизационных", - заявил тогда Ющенко.

В тот же день он назначил исполняющим обязанности премьер-министра Юрия Еханурова.

Второй раз Тимошенко стала премьер-министром в 2007 году. На эту должность ее выдвинула коалиция БЮТ и НУНС. Премьерство пришлось на период мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.

5 августа 2011 года при президентстве Януковича Тимошенко арестовали. Ее обвиняли в превышении власти и служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Российской Федерацией. Их Тимошенко заключала с тогдашним российским премьером Владимиром Путиным. В феврале 2014-го она вышла на свободу. После перелета в Киев активисты Майдана остановили ее кортеж и Арсения Яценюка. Людям не понравилось, что оба ехали не через общий выезд из аэропорта.