Тимошенко остановили активисты

Экс-премьеру напомнили, что Революцию сделал народ.

22 февраля 2014 года бывшая премьер Юлия Тимошенко, которую осудили за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ, вышла на волю.

В тот день Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств по освобождению Тимошенко.

В октябре 2011 года Печерский районный суд города Киева признал экс-премьера виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Тимошенко вывезли из больницы Укрзализныци в Харькове.

После перелета в Киев активисты Самообороны остановили кортежи ее и Арсения Яценюка. Людям не понравилось, что оба ехали не через общий выезд из аэропорта "Киев".

Активисты говорили: "Нас немного задело, как вы сюда заезжали. Мы хотим построить новую Украину, где не будет блатных".

"Да, я с вами согласен, вы правы", - сказал Яценюк, и извинился за то, что автомобили поехали "не туда".

"Юлия Владимировна, помните, кто сделал это Революцию. Не забывайте!", - сказали Тимошенко. Вечером она появилась на Майдане.

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Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега". Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года.