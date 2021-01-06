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среда, 06 января 2021 20:43

Уровень бедности вырос впервые за 22 года - ООН

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Уровень бедности вырос впервые за 22 года - ООН
Экономический кризис приведет в нищету еще от 18 до 27 млн человек во всем мире. Фото: Reuters

В 2020 году в мире впервые за последние 22 года увеличился уровень бедности.

На 27 млн человек ждет крайне тяжелое положение в наступившем году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности.

"Спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов приведет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", - подчеркнул Гутерриш.

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По словам генсека ООН, чтобы бороться с бедностью, нужен более амбициозный подход. Он основан на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития.

"Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития. Во-вторых, вовлеченность. Обязательства "не оставлять никого позади" должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов", - отметил глава всемирной организации.

Более четверти населения Украины находится за чертой бедности. При увеличении уровня оплаты труда наблюдается бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй работает на условиях вторичной занятости.

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