"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными

Цифры говорят, что в Украине отсутствует государственная промышленная политика, говорит Алексей Кущ. Фото: comments.ua

В Украине процент прибыльных государственных предприятий ниже среднего в масштабах экономики. Хотя они могут стать мощным инструментом во время кризиса и экономического спада.

Почему предприятия в управлении государства являются убыточными и как это исправить – рассказал экономист Алексей Кущ в интервью Gazeta.ua.

24% государственных предприятий - прибыльные. О чем свидетельствует эта цифра?

–– Этот показатель доходности ниже среднего в масштабах экономики. Он вообще для экономики колеблется от 40 до 60% в зависимости от кризиса или уровня девальвации национальной валюты.

Надо смотреть на методологию исследования. Можно учесть количество прибыльных предприятий от общего количества. Можно посчитать объем прибыли и по отношению к общему финансовому результату. Показатели отличаться. Если взять количество предприятий, то государственных прибыльных не так уж и много. Но есть "Нафтогаз". Сейчас он не прибыльный, а раньше был. Там были миллиарды гривен. Так же и Приватбанк. Периодически то есть, то нет прибыли у Укрпочты, Укрзализныци. Если посмотреть в целом, сколько предприятия уплачивают налог на прибыль, бюджет получает где-то 120 миллиардов гривен в год. Государственные предприятия платят основную долю этого налога. Частный сектор мало платит налог на прибыль.

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Государство – неэффективный собственник? От чего это зависит?

Это контраверсионная тема. С одной стороны низкое количество прибыльных компаний. С другой стороны – общий объем прибыли государственных предприятий значительный за счет того, что прибыльные крупные корпорации. Они в основном и платят налог на прибыль. Частный сектор будто бы более прибыльный с точки зрения большего количества субъектов, которые показывают прибыли. Но он оптимизирует доходы и показывает небольшие суммы. Платит мизерный налог на прибыль. Если говорить о государственных предприятиях, то такие цифры говорят, что в Украине отсутствует государственная промышленная политика. А государственные предприятия как раз и является ее инструментом. Государство должно должно увеличивать инвестиции, частный сектор сокращает рабочие места – государство создает. Это делать можно только, если есть госпредприятия. Тогда можно реализовывать инвестиционные программы и создавать рабочие места, сдерживать экономику от падения, поддерживать хотя бы минимально уровень капитальных вложений. Такой политики правительства нет. Госпредприятия не используют как инструменты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в августе стартует большая приватизация и в этом году планируют привлечь из аукционов в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет. Насколько эти планы реалистичны? Есть ли основания для оптимизма?

У нас может быть такой когнитивный диссонанс, когда во время кризиса обсуждают вопрос приватизации. Это экономический бред. Потому что правительство Германии обсуждает вопрос покупки за государственные средства 20% акций национальной авиакомпании "Люфтганза". То есть идет частичная национализация. Федеральная резервная система США расширяет эмиссионную программу на корпоративные ценные бумаги. У нас во время кризиса идут разговоры о большой приватизации. В условиях, когда бизнес сокращает инвестиции, рабочие места, у нас государство хочет дополнительно перебросить объекты государственной экономики. Это все на уровне смысловых курьезов. Как можно говорить о 12 миллиардах с приватизации, если в прошлом году у нас чистый отток иностранных инвестиций составил почти 1 миллиард долларов. То есть инвестиции не приходили в страну, а выходили. Частный сектор вывел где 6 миллиардов долларов за границу. Капитальные вложения упали почти на 40%. Конъюнктура на экономические активы находится на самом низком показателе за последние годы. Проводить в этих условиях большую приватизацию – это экономический абсурд. Приватизация во время кризиса выступает элементом перераспределения активов между структурами, которые приближены к власти. Которые просто по дешевой цене по условным аукционами с дополнительными условиями скупают активы и высасывают ресурсы. В рамках одного политического цикла превращают предприятия в руины.

В минэкономики заявили, что в государственной собственности должны остаться только те объекты, которые связаны с выполнением государством своих функций. Что это значит?

Такая формулировка – это абсолютно бессодержательная фраза. Потому что, чтобы понять какие функции должно выполнять государство, должна быть государственная промышленная политика. Государство – это оборона, охрана правопорядка, внешние отношения, медицина, образование. По такой логике не должно государственных предприятий, кроме медицинских, образовательных учреждений, дипломатических миссий, армии. Поэтому необходимо понимать вообще стратегию промышленной политики и место государства в ней, роль государства во время кризиса. Чтобы уменьшать уровень падения экономики. Если будет такая стратегия, будем понимать, что добыча природных ископаемых – государство это монополизирует или демонополизирует. Электрические сети, железная дорога – здесь государственная также должно определиться. Но такой политики у нас просто нет. Поэтому постоянные качели от "все продать" до "все национализировать".

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СНБО выносит на рассмотрение вопрос Укрзализныци. При министерстве инфраструктуры создают антикризисный штаб Укрзализныци. Исполняющий обязанности подает в отставку, предприятие временно возглавляет министр Кубраков – хоть это противоречит нормам корпоративного управления и антикоррупционному законодательству. Что происходит на УЗ?

В Укрзализныце происходит процесс коллапсирования инфраструктурной системы. Здесь можно ежедневно менять руководителей, пока власть не поймет простую вещь – современная украинская железная дорога – это системный инфраструктурный комплекс, рассчитанный на экономику большую в два раза, чем имеем сейчас. То есть она может существовать исключительно за счет промышленного потенциала. Если его увеличения не будет, то она будет коллапсировать. Постоянно будут проводиться деструктивные процессы. Железная дорога рассчитана на более мощную экономику. Поэтому развитие Укрзализныци возможно исключительно в контексте развития общей национальной промышленной политики. Мы должны понимать, какие отрасли промышленности будут развиваться и где, куда будут приходить инвестиции, где будет частный, а где – государственный секторы, какие приоритеты. В рамках науки о размещении производительных сил, с чем украинские чиновники не дружат, должны понимать параметры. Железная дорога не может выжить перевозками железной руды, металла, зерна. Надо, чтобы была сложнее экономика. Чтобы были более разветвленные маршруты, не только к южным портам. Надо задействовать наш транзитный потенциал. С точки зрения движения товаров из Китая в Европу в рамках Нового шелкового пути, надо расширять Балто-Черноморский коридор. Тогда можем выйти на параметры нагрузки железной дороги, которые формируют необходимые финансовые показатели, необходимые для развития. Если этого не сделать, то УЗ будет коллапсировать и дальше. Как и энергетическая и все другие системы.

В декабре 2020-го премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что от приватизации крупных госпредприятий в 2021-м бюджет должен получить больше 12 млрд грн. По его словам, речь идет о большой приватизации 5 теплоэлектроцентралей, 3 облэнерго, предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля". Это суммарно больше, чем за последние 5 лет. Из 3332 предприятий, которыми владеет государство, работают 1369 (41%). А среди работающих 802 предприятия являются прибыльными. То есть 24% от общего количества. Об этом говорится в публикации "SOE Weekly" для издания "Европейская правда". Оценили эффективность управления объектами государственной собственности за первый квартал 2021 года.