Укроборонпрому без конкурса ищут руководителя

Решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.

Нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" назначат в течение нескольких недель.

Об этом сказал председатель наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичюс в интервью Liga.net

Решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.

"Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.

Претендента на должность наблюдательный совет ищет без конкурса.

"Вместе со мной в наблюдательный совет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадровый потенциал в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - сказал Абромавичус.

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Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, вероятно, получил откат за поставки деталей для самолетов АН-26, сообщили журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" 4 марта. В 2016-2017-ом Укроборонпром, по данным журналистов, закупил российские запчасти по завышенной цене. Украине они обошлись в 14,38 млн грн, хотя Москва продала за 2,3 млн грн. 80% аванса поделили вероятные участники схемы. $ 30 тыс. получил Олег Гладковский, $ 10 тыс. - нынешний директор Укроборонпрома Павел Букин, который тогда возглавлял Укрспецэкспорт. Еще $ 46,6 тыс. забрали на двоих сын Олега Гладковского Игорь и его друг Виталий Жуков.