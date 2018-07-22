Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил выступление украинского полковника Александра Оксанченко во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo в Великобритании.
Глава государства выложил в Twitter видео полета Оксаченка на Су-27.
"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы - лучшие", - подписал Порошенко.
Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів.— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 липня 2018 р.
Українці – найкращі!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ
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Александр Оксанченко - лучший летчик-истребитель Украины. На счету полковника 831-й бригады тактической авиации около 2 тыс. летных часов. Свой опыт он передал уже не одному десятку молодых офицеров.
Только в течение двух последних лет он принял участие в международных авиационных показах в Дании, Румынии, Чехии, Словакии, Мальте, Великобритании, Польши.
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