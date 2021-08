Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне

Во вторник у президента запланировано восемь встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в США. Накануне они с женой прибыли в Вашингтон. На сегодня у него назначено восемь встреч.

Накануне журналисты "ТСН" встретили президента у отеля, где он остановился.

Украинская делегация, в частности правительство и Офис президента, остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams, через дорогу от Белого дома.

Охрана выгружает вещи, в гостиницу заселяется председатель Нафтогаз Юрий Витренко. Из парка возвращается министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр обороны Андрей Таран идет на прогулку по вечернему Вашингтону. Последним из гостиницы выходят президент с женой и садятся в черный Suburban.

Во вторник у президента запланировано восемь встреч. Первая - в Министерстве энергетики. Дальше - оборонное ведомства.

"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол - в деталях. Надо подождать немного", - говорит глава государства.

У жены президента Елены Зеленской в США отдельная программа.

"Будут открываться важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом - очень крутой", - рассказал президент.

Более напряженного в подготовке визита наши дипломаты не вспоминают. США сегодня завершают вывод войск и эвакуацию гражданских из Кабула, а потому программу приходилось неоднократно менять.

Американские чиновники круглосуточно работают над тем, чтобы завершить миссию в Афганистане без новых потерь.

"Я считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану - знаете, есть такая поговорка", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Президент Зеленский встретится с американским коллегой Джозефом Байденом 1 сентября. Он представит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести главе Белого дома.