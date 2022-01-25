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Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление

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Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. Фото: REUTERS

Украине не место в НАТО, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

В случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий, сказал Миланович, передает хорватское издание Dnevnik.

"Украине не место в НАТО. Украина сменила недемократичную власть переворотом, во время которого убили 50 человек. История была такова - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России. В ЕС нее ждут молочные реки и кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", - сказал он.

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По словам Милановича, он будет всеми силами мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.

"Пленкович (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, давний друг Украины. - Gazeta.ua) может угрожать, сколько захочет. Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этом", - заявил Миланович.

Добавил, что, если будет эскалация, он выведет из региона последнего хорватского солдата.

Ранее Хорватия подписала право на признание европейской перспективы Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал об этом после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.

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