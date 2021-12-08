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среда, 08 декабря 2021 16:59

Хорватия официально признала европейскую перспективу Украины

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Хорватия официально признала европейскую перспективу Украины
Декларацию уже подписали шесть стран. Фото: Pexels

Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал об этом после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве, передает "Европейская правда".

"Ценю поддержку Загребом европейских и евроатлантических стремлений Украины. Важно подписание сегодня совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины", - сказал он.

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Уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, Словакия и страны Балтии.

Разговор президента США Джозефа Байдена с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным является положительным для Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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