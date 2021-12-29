Боррель предлагает открыть обучающую миссию Евросоюза для поддержки Украины

Боррель озвучит предложение в ближайшие дни. Фото: Reuters

Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает создать в Украине военную учебную миссию Евросоюза.

Это поддержит украинскую армию в противостоянии внешним угрозам, передает Die Welt.

"Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит эта миссия и кто может принять в ней участие", - сказал Боррель.

Это предложение он в ближайшее время озвучит представителям ЕС.

Боррель напомнил о поддержке ЕС Украины.

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"На прошлой неделе я решил выделить украинской армии еще 31 миллион евро поддержки - для улучшения логистики и борьбы с кибератаками", - сказал он.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.