Украинцы смогут въезжать без виз в еще одну страну

Украина и Китай подпишут безвиз. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский договорился с главой Китая Си Цзиньпином заключить соглашение о безвизе между Украиной и КНР.

"Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем", - заявили в пресс-службе украинского президента.

Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский и китайский коллега обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

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Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при одном условии, что будут обсуждать только те темы, которые выберет Путин.