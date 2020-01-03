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пятница, 03 января 2020 12:46

Украинцы рассказали о своем отношении к власти

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Украинцы рассказали о своем отношении к власти
Как украинцы относятся к власти. Фото: "ТСН".

Владимир Зеленский на посту президента уже 7 месяцев. Обновленный состав Верховной Рады работает с сентября. 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. 34% уверены - новая власть ничем не отличается от прошлой. 13% имеют противоположную позицию - нынешняя власть хуже, свидетельствуют данные социологической службы Центра Разумкова по состоянию на 13-18 декабря.

Gazeta.ua спросила в украинцев, чего они ожидают в 2020-м от президента Зеленского и Верховной Рады.

Артем Полежака, 32 года, программист

Запорожье

"Смена власти ничего не поменяла. Коррупция, панибратство остались. В качестве примера, правящая партия и новые назначения на должности. Кум, брат, сват, тесть. Деребанят все между своими. Не нравится дружеское отношение президента к Кремлю. Если мы воюем, то нужно придерживаться этой позиции до конца. Разведение войск в Донбассе - максимально глупый шаг. Наши отступают, а сепаратисты занимают наши позиции. Безнаказанные виновные за расстрелы на Майдане в 2014-м. Напротив, преступники возвращаются в Украину. Дело Гандзюк стоит на месте, дело Шеремета наоборот шьют тем, кто не имеет к нему никакого отношения. Пугает связь Зеленского с Коломойским, авторитарность Авакова, некомпетентность новых министров. А Верховная Рада продолжает быть цирком, даже без Ляшко. Страна остановилась в развитии. Поэтому остается надеяться, что хуже не будет. Хотелось бы, чтобы власть хотя бы не трогала ІТ-сферу. Не увеличивали налоги ФОПам. Иначе она перейдет в тень, и огромное количество налогов, которые сейчас идут в госбюджет перестанут поступать".

Олег Петрук, 27 лет, частный предприниматель.

Калуш Ивано-Франковской области

"Работой президента и Верховной Рады - доволен. Набрали хороший темп, внедряют реформы. Это отметилось на экономике. Гривна растет. Хотелось бы, чтобы в новом году она укрепилась еще больше. Жаль только, что цены не падают на продукты, жилье и технику. Думаю, президент и это урегулирует. Как с ценой на бензин, газ. Понравилось, как в одно мгновение в стране покончили с игорным бизнесом. Заинтересовала дело Шеремета. Видно, что министры боятся Зеленского и выполняют все его приказы. Хотелось бы, чтобы в следующем году урегулировали вопрос с автомобилями на иностранной регистрации. Снизили цену на растаможку, потому что те, что приняла предыдущая власть обворовывают и так бедный народ. Чтобы привели в порядок систему здравоохранения и образование. Потому реформы последних лет делают медицину и образование недоступными простым гражданам. Жду также на отмену моратория на продажу земли и войны в Донбассе. Нужно помириться с соседом и продолжить сотрудничество. Наши экономики связаны и от этого никуда не деться. Надо приспосабливаться и использовать такие связи на максимум".

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Адриана Бонецкая, 24 года, журналист.

Рахов Закарпатская область

"Страна движется в том же направлении. Но значительно медленнее, по моему мнению. Главное чтобы не остановилась совсем. С хорошого - Закон о снятии депутатской неприкосновенности. Но, снять эту неприкосновенность не так просто, как кажется. Он может играть на руку только провластному большинству и приводить к репрессиям оппозиции. Положительный на бумаге, но совершенно бесполезен Указ президента о мерах по сохранению лесов и лесных угодий. Он просто не работает, потому что в нем никто не заинтересован. То же с Указом о противодействии рейдерству. Все, что сейчас делают в совете и то, как ведет себя Зеленский - популизм. В новом году первое, что должен сделать Зеленский - отправить в отставку Авакова. Он совсем некомпетентен, провалил чуть ли не самую важную реформу Украины. Правоохранительные органы абсолютно бездействуют. А если работают - то только в интересах власти. Идеально было бы, если бы Зеленский вообще ничего не трогал. А только контролировал процессы, которые удачно проходят в стране. Медицинская реформа, реформа образования, реформа армии. А то еще и то сломает. Ничего от власти не ожидаю в 2020 году. Они уже показали свою некомпетентность в 2019-м".

Эльза Саґура, 24 года, специалистка по коммуникациям.

Львов

"В 2020 году ожидаю больше инициатив для развития малого бизнеса и укрепления гривны. Также активной евроинтеграции. В этом году ВР показала себя как не сплоченная - шоу бизнес и все. Много пиара, мало действий. Зеленский не оправдал ожиданий. Было очевидно, что страну превращают в сериал. В Новом году Зеленский должен завершить войну в пользу Украины, а также повлиять на лидеров ЕС, чтобы вернуть международную позицию, перекрыть Северный Поток. Раздражает больше некомпетентность и самодурство".

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Ольга Ворончук, 30 лет журналистка.

Дубно Ровенская область

"Ключевые реформы продолжаются в образовании, здравоохранении, судебной системе, прокуратуре, продолжается "минский процесс", продолжается обсуждение земельной реформы. Наблюдаем изменения, например отмена депутатской неприкосновенности, падение курса доллара. В масштабах страны еще очень мало времени прошло, поэтому рано давать окончательную оценку. Надеюсь, что перезагрузка власти даст положительный результат, и новые лица принесут пользу и новое видение развития Украины".

Виктор Бурлик, 27 лет, депутат областного совета.

Хмельницкий

"Я не верю в чудеса, но бы хотелось помечтать. Поэтому в 2020 году хотелось бы чтобы власть взяла государственный украинский курс. Рада себя показала, не с лучшей стороны."Турборежим" который взяло монобольшинство, провалился. Количество не переросло в качество. Да и само большинство посыпалась. Зеленский не является самостоятельной фигурой и просто играет роль президента Украины. Должен или сложить полномочия, или выгнать с позором правительство вместе с Аваковым. Раздражают украинофобы паразитирующих в "Слуге народа". Риторика отдельных, даже более пророссийская, чем у представителей опоблока".

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Починаючи з 00:00 29 грудня 2018 року на Донбасі почався режим тиші у зв'язку з прийдешніми святами. 8 березня на Донбасі оголошували так зване "весняне перемир'я", відтоді кількість обстрілів скоротилася. Вже дев'ятнадцяте від початку війни. Із 21 липня на війні на Донбасі тривавало "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. Отож, за 2019 рік на російсько-українській війні загинули 110 військових: 107 чоловіків і 3 жінки.

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