Украинцы ежемесячно перечисляют на YouTube-каналы по 2,3 млн грн. В лидерах - Притула, Майкл Щур, Bihus

50 самых популярных YouTube-каналов только через Patreon получат более 2,3 млн грн ежемесячно. Их донатят более 12 тыс. украинцев.

Статистику опубликовала "Українська правда".

Больше всего украинцы поддерживают канал Сергея Притулы ($16 тыс. в месяц). Второе место у "Телевидения Торонто" (почти $10 тыс.), третье - у Bihus.Info ($6 тыс.).

Также Bihus.Info стал одним из лидеров роста в этом году. Аудитория и средние характеристики просмотров составляют 490 тыс. подписчиков и более 166 тыс. просмотров.

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Удвоил аудиторию до 300 тыс. подписчиков канал блогера Дениса Казанского. Через Patreon он получает $1,7 тыс. в месяц. Средние показатели просмотров одного видео выросли с 45 тыс. до более чем 100 тыс.

В 2021 году появилась популярная тенденция: пророссийские блоггеры в Украине теряют аудиторию или перестают заниматься своим каналом.

К примеру, бывший глава Администрации Януковича Андрей Портнов последнее видео на своем канале публиковал 1 марта. Более пяти месяцев ничего не публиковал в YouTube беглый премьер Николай Азаров.

Суммарные просмотры канала "Страна.ua" за последние три месяца составили 17 млн. против 23,5 млн. год назад.

В ноябре на украинские YouTube-каналы, занимающиеся противодействием российской пропаганде, последовали массовые атаки. 12 ноября YouTube заблокировал канал Ragulivna. Потом канал Татьяны Микитенко разблокировали.