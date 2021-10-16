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суббота, 16 октября 2021 16:33

Украинцам увеличили безвизовое пребывание в Сербии

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Украинцам увеличили безвизовое пребывание в Сербии
Для украинцев увеличили безвизовое пребывание в Сербии. Фото: Reuters

15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.

Об этом сообщает посольство Украины в Сербии, передает Европейская правда.

В частности, начало действовать соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.

Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней.

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Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь самолетов, увеличив общее количество с четырех до 11. Также планирует запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова.

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Дата
16
октября

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