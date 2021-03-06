Украина ждет сигнала для вступления в НАТО - Офис президента

Украина хочет вступить в НАТО. Фото: Украинская правда

В Офисе президента ждут четкий сигнал от США относительно членства Украины в НАТО.

Усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба ОП.

"Мы хотим усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе", - отметила Свириденко.

Сюда также входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганды.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заслуживает стать частью НАТО, потому что отстаивает демократические ценности.