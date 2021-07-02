Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в ЕС - Кулеба

Министр сказал о логике исторического процесса. Фото: Getty Images

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в Европейский Союз. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На вопрос в интервью LIGA.net "Позитивный сценарий и реалистичный. Украина в НАТО: когда?" министр ответил:

"Я вырос в системе, где постоянно строили коммунизм. Еще 10 лет, еще 20 лет. А коммунизм так и не построили. Поэтому я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС".

"Конституция не предусматривает Украины без НАТО.

Но, безусловно, как хомо сапиенс я понимаю, что нам нужно укреплять безопасность уже сейчас, до того, как мы вступим в НАТО. Я вижу это таким образом. Мы движемся к членству в НАТО. Мы не знаем, когда именно оно наступит. Все, что мы делаем с сегодняшнего дня и до членства в НАТО, и что поднимает эту цель - допустимо", - сказал глава МИД.

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Кулеба также рассказал о "региональных и глобальных альянсах, которые будут способствовать укреплению нашей безопасности".

"Сейчас в мире нет ни одного государства, которое было бы готово предоставить Украине гарантии безопасности: если на тебя нападут, я за тебя буду воевать. Но есть много государств, с которыми мы можем создавать дипломатические комбинации, которые будут укреплять безопасность Украины. Прежде всего, это США", - сказал Кулеба.

В Украине продолжаются украинского-американские учения "Си Бриз-2021". Они являются самыми масштабными - более 30 государств-участников. Проходят в соответствии со стандартами НАТО с привлечением американской военной техники. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов Альянса.