Военные из 32 государств собрались в Черноморском регионе

Автор: Объединенное командование НАТО в Неаполе Во время учений отработают различные боевые сценарии: столкновение десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции и пр.



В Черном море у берегов Украины начались международные военно-морские учения Sea Breeze-2021 и совместное морское патрулирование ВМС Украины и шестого оперативного флота США.

Об этом сообщает пресс служба объединенного союзного командования НАТО в Неаполе.

В совместных учениях военно-морских сил Украины и второй постоянной военно-морской группы НАТО в этом году примут участие рекордное количество участников: 5000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 спецназовцев и водолазных групп из 32 стран мира.

Автор: ВМС США В совместных учениях военно-морских сил Украины и второй постоянной военно-морской группы НАТО в этом году примут участие рекордное количество участников

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Во время учений отработают различные боевые сценарии: столкновение десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочная активность и поисково-спасательные операции.

Продлятся учения Sea Breeze-2021 до 10 июля 2021 года.

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