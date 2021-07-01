 
Ексклюзивы
1/5
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 360
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1170
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 135
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 126
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1071
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 306
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1431
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 576
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
14
10
5
4
11
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
В &quot;Борисполе&quot; сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения
Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения
ВСУ провели танковые маневры на Донбассе
ВСУ провели танковые маневры на Донбассе
&quot;Это - провокация Авакова &quot;- во время суда над Кузьменко и Дугарь искали террориста
"Это - провокация Авакова "- во время суда над Кузьменко и Дугарь искали террориста
Видео
Все видео
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 828
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2223
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 774
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1098
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 13:21

И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
14

1 Комментировать

Состоялись практические тренировки по тактической подготовке.
Фото: @MinistryofDefence.UA
Учения проходили на полигоне "Олешківські піски".
Участие в тренировках приняли военные Украины, США, Грузии, Молдовы.

В Украине продолжаются украинско-американские военные учения "Си Бриз - 2021".

На полигоне "Олешківські піски" состоялись тренировки по тактической подготовке, сообщило Министерство обороны.

Военные отдельного батальона морской пехоты командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова действовали в составе единого многонационального подразделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений

В то же время 73-й морской центр Специального Назначения им кошевого атамана Антина Головатого опубликовал фото учений с помощью американских конвертопланов.

"Во время учений "Си Бриз - 2021" группа специального назначения 73 МЦ СпН выводит в тыл условного противника разведывательные группы специального назначения с помощью конвертопланов Bell V-22 Osprey.

Osprey является единственным в мире конвертоплан и вобрали в себя все преимущества вертолетов и самолетов. Bell V-22 Osprey стоят на вооружении ССО США и Морской пехоты США. Эти конвертопланы способны десантировать до 24 человек и развивать скорость до 565 километров в час.

Его высокие технические характеристики позволяют операторам-разведчикам десантироваться в глубокий тыл противника и оставаться незамеченными во время выполнения задания", - сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото

Украинские-американские учения "Си Бриз-2021" (Sea Breeze) открыли в Одессе 28 июня. Они являются самыми масштабными - более 30 государств-участников.

Принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Обучение проходят в соответствии со стандартами НАТО. Продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, дельте реки Дунай, на Кинбурнской косе, островах Змииный и Первомайский и других местах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 13077
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 12060
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 7866
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 6327
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6030
Донбасс
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
10
 Просмотров: 1494
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
 Просмотров: 450
От осколков погибли два бойца - кого Украина потеряла в июне на Донбассе
От осколков погибли два бойца - кого Украина потеряла в июне на Донбассе
 Просмотров: 306
На Донбассе зафиксировали три обстрелы украинских позиций
На Донбассе зафиксировали три обстрелы украинских позиций Просмотров: 9
Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения
Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
2
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
1
"Слугам" в чат скинули законопроекты, которые нужно поддержать - список
1
Рада одобрила тюрьму за ложь в декларациях с предложениями Зеленского
Голосов: 11227
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть