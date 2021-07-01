И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений

Фото: @MinistryofDefence.UA

В Украине продолжаются украинско-американские военные учения "Си Бриз - 2021".

На полигоне "Олешківські піски" состоялись тренировки по тактической подготовке, сообщило Министерство обороны.

Военные отдельного батальона морской пехоты командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова действовали в составе единого многонационального подразделения.

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В то же время 73-й морской центр Специального Назначения им кошевого атамана Антина Головатого опубликовал фото учений с помощью американских конвертопланов.

"Во время учений "Си Бриз - 2021" группа специального назначения 73 МЦ СпН выводит в тыл условного противника разведывательные группы специального назначения с помощью конвертопланов Bell V-22 Osprey.

Osprey является единственным в мире конвертоплан и вобрали в себя все преимущества вертолетов и самолетов. Bell V-22 Osprey стоят на вооружении ССО США и Морской пехоты США. Эти конвертопланы способны десантировать до 24 человек и развивать скорость до 565 километров в час.

Его высокие технические характеристики позволяют операторам-разведчикам десантироваться в глубокий тыл противника и оставаться незамеченными во время выполнения задания", - сообщается.

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Украинские-американские учения "Си Бриз-2021" (Sea Breeze) открыли в Одессе 28 июня. Они являются самыми масштабными - более 30 государств-участников. Принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Обучение проходят в соответствии со стандартами НАТО. Продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, дельте реки Дунай, на Кинбурнской косе, островах Змииный и Первомайский и других местах.