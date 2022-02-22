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вторник, 22 февраля 2022 12:23

Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский

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Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
Президент анонсировал действенные шаги в отношении российского агрессора. Фото: Reuters

Украина может расторгнуть дипломатические отношения со страной-агрессором Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Мы видим наступление на суверенитет, территориальную целостность нашего государства.

Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос расторжения дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Сразу после пресс-конференции буду прорабатывать этот вопрос. И не только этот. А наши действенные шаги относительно эскалации со стороны Российской Федерации", - заявил глава государства.

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Зеленский сказал о возможной эскалации со стороны России и боевиков на временно оккупированных территориях Украины.

"Признанием так называемых ЛДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом в нарушение всех двусторонних и многосторонних обязательств - Резолюции Совета безопасности ООН по Украине от 17 февраля 2015 года", - заявил глава государства.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании так называемых ЛДНР – оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Подписал "договоры" с главарями боевиков Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.

За прошлые сутки, 21 февраля, российские оккупанты на Донбассе 84 раза нарушили режим прекращения огня.

В ночь на 22 февраля Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тяжелую технику.

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Дата
22
февраля

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