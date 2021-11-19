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пятница, 19 ноября 2021 05:14

Украина просит сенат США учесть санкции против "Северного потока-2" в оборонном бюджете страны – премьер-министр

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Украина просит сенат США учесть санкции против &quot;Северного потока-2&quot; в оборонном бюджете страны – премьер-министр
Против "Северного потока-2" могут ввести санкции. Фото: Укринформ

Украина обратилась к Сенату США с просьбой о включении санкций против "Северного потока 2" в текст закона об оборонном бюджете на 2022 год (National Defense Authorization Act (NDAA).

"Поскольку Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США отреагировать, включив санкции против "Северного потока 2" в NDAA Сената США. Украина призывает вас не защищать геополитический проект, который сделает Украину более уязвимой для российской агрессии", — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

Санкції проти "Північного потоку-2" Палата представників США погодилася додати до проекту оборонного бюджету США у вересні.

Перш ніж стати законом, проект має схвалити Сенат та підписати президент США Джо Байден.

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США следят за тем, чтобы Россия не использовала газ как политический инструмент в условиях энергетического кризиса в Европе. Вашингтон также озабочен сообщениями о "необычной военной активности России" вблизи границы с Украиной. Предупредил, что эскалация или агрессивные действия Москвы могут быть причиной беспокойства в США.

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