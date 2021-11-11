США и Украина подписали хартию о стратегическом партнёрстве

Госсекретарь США Энтони Блинкен / REUTERS

США следят за тем, чтоб Россия не использовала газ в качестве политического инструмента в условиях энергетического кризиса в Европе.

Об этом заявил в среду, 10 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен. Добавил, что Вашингтон и Германия примут соответствующие меры, если Москва пойдет по этому пути, сообщает Reuters.

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Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретились в Госдепартаменте, где подписали хартию о стратегическом партнерстве. Обсуждали два министра Россию, которая, по словам Кулебы, уже использует поставки газа в качестве оружия.

Блинкен сказал, что Вашингтон также обеспокоен сообщениями о "необычной военной активности России" вблизи границы с Украиной. Предупредил, что эскалация или агрессивные действия Москвы могут вызвать озабоченность у США.

"Если Россия попытается использовать газ в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы полны решимости вместе с Германией принять соответствующие действия", - сказал Блинкен.

Россию обвиняют в сдерживании поставок газа на фоне рекордно высоких цен на топливо. Но Путин обвинил в этом энергетическую политику ЕС и сказал, что Россия может увеличить поставки в Европу после сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Вашингтон выступает против сертификации без исполнения Газпромом европейских условий для запуска "Северного потока-2". Администрация Байдена сняла санкции с оператора трубопровода и в июле достигла соглашения с Германией по трубопроводу. Берлин согласился принять меры, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия в отношениях с Украиной. Но в пакте не было конкретных критериев, как это будет оцениваться.

В подписанной в среду хартии США пообещали поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, экономическим и энергетическим сбоям и кибератакам со стороны России. В том числе путем сохранения санкций США в отношении России и применения других соответствующих мер.

Вашингтон по прежнему привержен укреплению статуса Киева как партнера НАТО с расширенными возможностям. Кулеба подчеркнул важность поддержки США и добавил, что Украина выиграет от любого сотрудничества в сфере обороны. И усилит ее обмен разведданными или поставки Америкой систем противовоздушной обороны.

Новый уровень стратегического партнерства с США увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии России, заявил министр Кулеба в Вашингтоне по итогам встреч и заседаний комиссии стратегического партнерства между странами.