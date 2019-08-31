Украина, Польша и США подписали газовый меморандум

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали меморандум о диверсификации источников газа и повышении уровня энергетической безопасности. Об этом сообщили в СНБО.

Одним из шагов в этом направлении станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построят специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы Украины и ЕС.

Меморандум подписали в Варшаве при участии секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, министра энергетики США Рика Перри и уполномоченного правительства Польши со стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимски.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Автор: polskieradio.pl

Представитель Польши заявил, что целью соглашения является диверсификация поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России. Такая возможность откроется в момент развития терминала сжиженного газа в Свиноусте и строительства газопровода Baltic Pipe, которая соединит Польшу с Норвегией, пишет "Польске радіо"

В 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа. Сейчас Польша может поставлять примерно 1,5 млрд.

"За два года мощность газопорта в Свиноусте увеличится на 50% - до 7,5 млрд. кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или Украина может купить газ у польской Нефтегазовой компании", - сказал польский чиновник.

Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия.

"Единственный выход - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США", - заявил он.

Перри подчеркнул, что США помогают Польше уменьшить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. Посредством Польши сжиженный газ может помочь Украине избежать угрозы ограничения поставок российского газа.

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В субботу в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "Мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток - 2" является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы. В то же время мы выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша - США - Украина", - заявил Зеленский.