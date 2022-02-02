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среда, 02 февраля 2022 14:11

Украина одобрила соглашение о свободной торговле с Турцией

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Украина одобрила соглашение о свободной торговле с Турцией
Правительство также утвердило еще три соглашения с Турцией. Фото: pixabay.com

Правительство 2 февраля одобрило проект соглашения между Украиной и Турцией о зоне свободной торговли.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, сообщает Gazeta.ua.

"Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение соответствовало интересам украинского бизнеса, создавала возможности для нашего экспорта и потенциал для модернизации украинских предприятий", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский анонсировал подписание договоренности на этой неделе.

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"Заключение соглашения будет способствовать активизации торговли между странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом. А также созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Это не только соглашение о торговле, но и соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации. Турция значительно расширяет секторы, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе, а Украина поощряет турецкие предприятия работать у себя. Соглашение может дать 2% роста к ВВП каждый год.

Основа соглашения заключается в обнулении пошлин на 10 337 товарных позиций, или 95% всех товаров на экспорт. Еще на 1347 будут существовать товарные квоты или уменьшение пошлин. На начало переговоров Турция имела пошлины в размере 29% для украинских товаров, а украинские ставки составляли 5%.

В Минэкономики показали, что в соглашении достигли компромиссов по ввозу металлолома: Украина может сохранить пошлину, но Турция лишь частично открывает рынок. А также зерновых и масличных: соглашение не распространяется на них де-юре, в то же время ставка пошлины для зерна составляла и де-факто составит 0%.

Турция не будет применять дополнительные пошлины и не разграничивать товары на внутренний рынок и реэкспорт, а также гарантирует доступ украинских компаний к рынку услуг и их недискриминации.

Правительство также утвердило еще три соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, в сфере молодежной политики и об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, участвует в "Крымской платформе".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию президента РФ Владимира Путина и предложил организовать его встречу с президентом Зеленским в Анкаре. В Кремле ответили лишь на возможность визита в Турцию, но назвали условие.

Эрдоган посетит Украину 3 февраля. В этот день отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

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Дата
02
февраля

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