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понедельник, 23 августа 2021 20:23

Украина может учить других демократии и толерантности

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Украина может учить других демократии и толерантности
Алексанлр Мотыль: "Европа открывает для себя Украину. Культура – лучший посол". Фото: Gazeta.ua

Европа открывает для себя Украину благодаря активному развитию украинской культуры. Украина может служить примером толерантности – в ней много людей разных национальностей и вероисповеданий уживаются мирно.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

"Сейчас началось активное развитие культуры, – говорит он. – Украинское кино – первостепенное. Кухня – тоже. Спортсмены – первоклассные. В плане культуры Украина стоит очень высоко. Развивается туризм. Европа открывает для себя Украину. Культура – лучший посол".

Другой плюс – в Украине большое разнообразное население в этническом и религиозном плане. Она является идеально плюралистической. Люди живут мирно между собой, по сравнению с Германией или Францией. Несмотря на сложные экономические и политические обстоятельства, нет погромов или нападений, рассказывает историк.

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"Красноречивым является положение евреев, большинство которых считает себя украинцами. Это невероятный шаг вперед. То же касается крымских татар. Украина может быть образцом для других стран", – отмечает он.

В 2014-15 годах украинцы сумели сплотиться и дать отпор России. И это большая победа – в большей части населения живет патриотизм, преданность, готовность отдать жизнь за Украину, отмечает Мотыль.

"Я не уверен, много ли нашлось бы немцев, французов, американцев, способных на такое. Мы привыкли критиковать украинскую демократию. Но Украина тридцатилетие оставалась демократической страной, за исключением нескольких лет Януковича. Есть выборы, многопартийность, свободная пресса, свобода митингов. Украина сама может учить других демократии, патриотизму, культуре и толерантности", – заключает он.

Полное интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.

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