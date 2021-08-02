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Парад, концерты, Конституция Орлика: Зеленский представил план празднования годовщины Независимости

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Парад, концерты, Конституция Орлика: Зеленский представил план празднования годовщины Независимости
С 22 по 24 августа по всей стране пройдет более 150 событий. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий. Об этом заявил глава государства на форуме "Украина 30".

Конституция Пилипа Орлика

За неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софийском соборе.

"История нашей государственности имеет многовековую историю. 30 лет назад она не началась, а возобновилась", - заявил Зеленский на форуме.

Память

22 августа украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году, отметил президент. Это бойцы ВСУ, добровольцы, медики, волонтеры.

Вручение награды

22 августа в участии президента состоится вручение награды "Национальная легенда Украины". Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

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Поднятие сине-желтого флага

23 августа, в День государственного флага Украины, во всех областях состоится торжественное поднятие сине-желтого флага. В частности, фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве перекрасятся в цвета государственного флага.

Крымская платформа

23 августа состоится саммит с инициативы президента Украины "Крымская платформа". Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановления прав крымскотатарского народа.

Концерт и парад

23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием артистов оперы и балета. 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированные мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, симфонический оркестр.

Президент Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование украинцы запомнят навсегда. В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводились. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.

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