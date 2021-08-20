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суббота, 21 августа 2021 20:23

Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль

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Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Алексанлр Мотыль: "Любовь украинцев к самокритике – это признак, что они некомфортно чувствуют себя в своем существовании". Фото: Gazeta.ua

Украинцы имеют склонность к самокритике. Несмотря на это за 30 лет независимости Украина явно изменилась к лучшему. Гражданам надо избавиться от комплекса "всепропальства".

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

"Говорят, что украинское общество еще незрелое, что ему следует повзрослеть. Это несправедливо, – считает он. – Украинцы любят себя критиковать. Мол, являются неполноценными как нация и как общество. Это какое-то фантастическое мерило. Потому что идеальных государств нет. Являются ли американцы "зрелыми" людьми? Являются ли таковыми французы, немцы, итальянцы, греки, поляки, россияне? Не уверен. То же самое касается государственности и экономики".

Развитие всех стран напоминает волны, отмечает историк. Есть взлеты и падения. Нет стремительного линеарного развития – 100 лет назад все было плохо, а сейчас хорошо. Поэтому сравнивать Украину с каким-то несуществующим идеалом – несправедливо.

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"Любовь украинцев к самокритике – это признак, что они некомфортно чувствуют себя в своем существовании. Любой народ должен сказать: "Да, у нас есть определенные недостатки, но и преимущества тоже. В целом же мы неплохие люди. Строим наше государство, экономику и движемся вперед"".

Украинцы же имеют тенденцию к самоубийственной критике. Каждый президент – плохой, вредитель, позорный. Любой политик – одиозный. Каждое его решение – скандальное. Это очень вредит созданию государства, отмечает Мотыль.

"Отсутствует самоудовлетворение. Посторонний человек, который посещает Украину, заметит, что она радикально изменилась за последние 30 лет. К лучшему. Но попробуйте убедить в этом украинцев. Они постоянно ностальгируют по прошлому. И убеждены, что "все пропало". Вот буквально каждый год – "все пропало", но почему-то Украина и дальше существует. От "всепропальства" надо избавляться", – заключает он.

Полное интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.

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