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вторник, 22 июня 2021 04:26

Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы

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Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы
Украина и Великобритания подписали важный Меморандум. Фото: Прямой

В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота Великобритании HMS DEFENDER состоялось подписание Меморандума о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины

Документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины, сообщает сайт Минобороны Украины.

Его подписали министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

"Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях", - отметили в Минобороны.

Меморандум подписали в присутствии секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, первого морского лорда Великобритании адмирала Тони Радакина и чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

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Великобритания и Канада вслед за Евросоюзом и США ввели санкции против Беларуси. Под ограничения попал белорусский КГБ, внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

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Дата
22
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