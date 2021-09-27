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понедельник, 27 сентября 2021 20:27

Украина и США подписали соглашение на $9 млн

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Украина и США подписали соглашение на $9 млн
Соглашение подписали сегодня. Фото: kmu.gov.ua

Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки подписали дополнительное соглашение для улучшения системы здравоохранения и роста экономики.

Об этом сообщил правительственный портал в понедельник.

Соглашение на $9 млн подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID Джеймс Хоуп. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.

Соглашение предусматривает:

$7 млн - на улучшение состояния здоровья украинцев;

$2 млн - обеспечение роста экономики.

"Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней.

Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии", - сказал Шмыгаль.

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В начале сентября Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов.

В Конгрессе США предложили увеличить размер помощи по безопасности для Украины на $ 50 млн до $ 300 млн.

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