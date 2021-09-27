Украина и США подписали соглашение на $9 млн

Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки подписали дополнительное соглашение для улучшения системы здравоохранения и роста экономики.
Об этом сообщил правительственный портал в понедельник.
Соглашение на $9 млн подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID Джеймс Хоуп. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.
Соглашение предусматривает:
$7 млн - на улучшение состояния здоровья украинцев;
$2 млн - обеспечение роста экономики.
"Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней.
Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии", - сказал Шмыгаль.
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В начале сентября Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов.
В Конгрессе США предложили увеличить размер помощи по безопасности для Украины на $ 50 млн до $ 300 млн.
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