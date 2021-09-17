США планируют увеличить военную помощь Украине

Фото: "Укрінформ"

В Конгрессе США предложили увеличить размер помощи по безопасности для Украины на $50 млн до $300 млн. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Речь идет о 2022 годе.

"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - заявила посол.

Об увеличении помощи упомянуто в разделе американского бюджета "Изменение и расширение инициативы по безопасности помощи для Украины", сообщила "Європейська правда"

В проект также содержится предложение, чтобы Пентагон подготовил доклад для Конгресса, как США могли бы поддержать правительство Украины для улучшения противовоздушной и противоракетной обороны, включая с вариантами продажи оружия или передачи существующих систем.