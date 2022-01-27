Угроза нападения и захвата Мариуполя преувеличена - мер города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не видит угроз со стороны России. Фото: Сегодня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что угроза полномасштабного наступления России преувеличена.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Я считаю, что невозможно полноценное наступление на Украину, потому что, если оно будет мобилизовать войско где-то миллион, то сама Россия восстанет против Путина.

Поэтому я считаю, что война сегодня раздается только с телевизора и мы слышим где-то из изданий, интернет изданий, где-то политологи эту тему обсуждают живо, но я не считаю, что есть такая серьезная угроза для нашего города.

Путин, я так считаю, это мое личное мнение, хочет, чтобы с ними договаривались. Поэтому угрожает захватить Украину. Я считаю, что он понимает, что это невозможно.

Угроза нападения и захвата города несколько преувеличена, считает Бойченко. По его словам, он ежедневно общается с представителями Вооруженных сил и получает оперативную информацию о безопасности и угрозах для города.

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Политики и журналисты, в частности, западные, несколько "нагоняют" ситуацию с возможным российским нападением, добавил политик.

Мариупольский мэр считает, что за 8 лет войны с Россией украинская армия окрепла настолько, что способна дать надлежащий ответ в случае усиления агрессии.

По мнению мэра Мариуполя, россиянам не удастся так легко манипулировать или переманивать на свою сторону граждан внутри Украины, потому что настроение украинцев изменилось. Украинцы хотят оказывать сплоченное сопротивление России.

Заместитель Государственного секретаря США, участница переговоров по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией Венди Шерман считает, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля этого года. Об этом американская чиновница заявила во время дискуссии "Ялтинской Европейской стратегии" 26 января. В то же время командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков. По его словам, РФ попытается напасть уже 20 февраля.