Уголовное преследование Стерненко окончательно дискредитирует украинскую правоохранительную систему - эксперт по госбезопасности Антоняк

Эксперт по госбезопасности Ярослав Антоняк: "Правоохранительная система не могла защищать Стерненка, потому что сама участвовала в организации нападений на него"

Бывший советник председателя СБУ Украины, эксперт по госбезопасности Ярослав Антоняк жестко отреагировал на новость о подозрении в умышленном убийстве, которое готовится для общественного активиста Сергея Стерненко. По мнению Антоняка, такими действиями украинская власть погружается в пропасть политических преследований.

"Окружение Зеленского, то ли ради демонстрации собственного могущества (мнимого на самом деле), то ли для выполнения обязательств перед еще живой пророссийской частью отечественного политикума (а по сути, режимом Путина), планирует руками правоохранителей упрятать в тюрьму общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко. Парня, на которого было совершено три жестких нападения, при которых угроза собственной жизни была предотвращена исключительно им самим", - подчеркнул эксперт по госбезопасности у себя в Facebook.

Он также указывает: правоохранительная система не могла защищать Стерненко, ибо, как свидетельствуют неопровержимые доказательства, сама участвовала в организации нападений на него.

Руками генпрокурора Ирины Венедиктовой и председателя СБУ Ивана Баканова власть готова окончательно скомпрометировать правоохранительную систему путем незаконного обвинения в убийстве и заключения Стерненко, заявил Антоняк.

"Я очень надеюсь на то, что прокуроры Офиса Генерального прокурора и следователи СБУ, которым отданы незаконные приказы об исключительно политически мотивированном уголовном преследовании Сергея Стерненко, найдут в себе силу отказаться их выполнять и публично заявить о таких действиях со стороны своего руководства", - написал он.

Накануне активист Роман Синицын сообщил, что СБУ совместно с Офисом Генпрокурора готовят Стерненко подозрение по ст. 115 в УК (умышленное убийство). В мае 2018 года в Одессе двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко. Защищаясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом. В марте 2020 ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на Стерненко. Правозащитники отметили, что он является юристом и общественным деятелем, который противостоит коррумпированной местной власти в захвате земель и незаконных застройках в Одессе.